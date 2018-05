Organisatoren Kattefeesten heel blij met grote opkomst 26 mei 2018

De Kattefeesten lokten zo'n 800 bezoekers naar het terrein van ijssalon Potje Kaat in de Wildebeekstraat. Het evenement vond dit jaar plaats op een nieuwe locatie. Vzw 'bij de rie van op de kat' organiseerde er een pannenkoekenslag, gratis optredens en randanimatie. "We zijn heel tevreden over de opkomst, die nog hoger is dan we hadden verwacht", vertellen Rino Van Vaerenbergh en Nancy Hertveldt van vzw 'bij de rie van op de kat'. De opbrengst van de Kattefeesten gaat elk jaar naar een goed doel. Deze editie van de Kattefeesten leverde 2.500 euro op voor de nieuwe lokalen voor de jeugdverenigingen van Welle: JC Pingie, KSA Welle en Chiro Welle. "We zijn blij, elke euro is meer dan welkom", aldus Jan Van Vaerenbergh van Jeugd Welle.





(CVHN)