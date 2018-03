Opnieuw twee inbraken in scholen 23 maart 2018

Na een inbraak in de basisschool in Denderleeuw en de bibliotheek van Denderleeuw werden er gisteren opnieuw twee inbraken vastgesteld in scholen. Ditmaal ging het om twee scholen in Welle. Namelijk de vrije basisschool en de Gemeentelijke basisschool op het Welleplein. De diefstal moet gebeurd zijn in de nacht van woensdag op donderdag. Het is niet bekend of er een buit werd gemaakt door de daders. Mocht er iemand iets gezien hebben, mogen zij de politiezone van Denderleeuw/Haaltert verwittigen. (KBD)