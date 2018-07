Opnieuw spoorlopers aan overweg Welle Tweede keer in drie maanden dat er beelden opduiken Koen Baten

20 juli 2018

09u43 0

Aan de Hertstraat in Welle zijn opnieuw spoorlopers gefilmd aan de overwegen. Het is al de tweede keer op drie maanden tijd dat er beelden opduiken van spoorlopers in de buurt van het station. Dit keer gaat het om drie personen die zonder enige schaamte de overweg dwarsen. Het gaat om twee vrouwen en een jongeman. Een pendelaar die op het station aan het wachten was kon de overtreders filmen en verspreidde de beelden.

Op 19 mei van dit jaar werden een tiental spoorlopers gefotografeerd aan de Hertstraat in Welle toen ze onder een gesloten overweg de sporen begonnen oversteken. Alle overtreders werden toen geïdentificeerd en zullen wachten op hun straf. Dit kan oplopen tot een geldboete van enkele duizenden euro's.

Meer over Welle

Hertstraat