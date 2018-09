Open Vld-ondervoorzitter Bart Eeman stapt over naar E.R.N.A. Claudia Van den Houte

06 september 2018

17u10 0 Denderleeuw Bart Eeman zal op 14 oktober op de lijst staan van E.R.N.A. Hij is ondervoorzitter van Open Vld Denderleeuw en zoon van voormalig Open Vld-burgemeester en parlementslid Jan Eeman.

Open Vld Denderleeuw is in twee kampen verdeeld sinds Open Vld-nationaal besliste dat de partij lokaal mee in het project LvB of Lijst van de Burgemeester/Burger stapt in Denderleeuw. Heel wat leden binnen Open Vld Denderleeuw waren daar niet mee akkoord. Het is ook om die reden dat Bart Eeman nu besliste om Open Vld te verlaten en mee te stappen in het politiek project van Erna Scheerlinck op de lijst E.R.N.A. "Nadat Open Vld-nationaal een viertal maanden terug het grootste deel van de lokale Open Vld-partijafdeling voor schut zette door hen te verbieden om nog langer onder een Open Vld-logo deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, heb ik het besluit genomen om de liberale kiezer alsnog een nuttig alternatief aan te bieden", aldus Eeman. "Vooral de kernwaarden van eerlijkheid en rechtvaardigheid waar Erna Scheerlinck en haar lijst voor staan, hebben mij overtuigd."

Bart Eeman is kunsthistoricus . Hij is jarenlang kabinetsmedewerker geweest bij verschillende ministers en was ook woordvoerder van een voormalig staatssecretaris.

Met Bart Eeman haalt Erna Scheerlinck een tweede bekende naam binnen, nadat voormalig N-VA-schepen Koen D'Haenens zich onlangs nog aansloot bij E.R.N.A.