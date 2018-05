Open Vld naar Lijst van de Burgemeester SP.A, LIBERALEN EN ONAFHANKELIJKEN SAMEN NAAR KIEZER CLAUDIA VAN DEN HOUTE

05 mei 2018

02u45 0 Denderleeuw Open Vld heeft zich aangesloten bij LvB, de lijst rond huidig sp.a-burgemeester Jo Fonck. Na sp.a komt nu dus ook Open Vld niet op met een eigen lijst op 14 oktober. Nieuwkomer Els Cosyns (Open Vld) staat op de tweede plaats.

Er waren al langer gesprekken aan de gang tussen de Lijst van de Burgemeester/Burger (LvB) en Open Vld, maar sinds gisteravond is de samenwerking officieel. Naast de lokale vertegenwoordigers was ook minister Alexander De Croo (Open Vld) aanwezig. Lijsttrekker Jo Fonck, nu sp.a-burgemeester, legde vorig jaar bij de voorstelling van zijn nieuwe politieke beweging al uit dat het de bedoeling was om verschillende ideologieën samen te brengen. Enkele kandidaten met een liberale achtergrond, onder wie Jochen Baert en Arnold Eeman, hadden zich al aangesloten bij LvB. Nu Open Vld LvB vervoegt, bestaat de lijst uit sp.a'ers, Open Vld'ers en onafhankelijken.





Minister Alexander De Croo had zelf contact opgenomen met LvB-lijstduwer Guy Valckenier. "Ik was blij toen ik de vraag kreeg", zegt Valckenier. "Als ondernemer had ik vroeger al het idee om me sociaal te engageren en heb ik al geprobeerd om met Open Vld te werken, maar dat is nooit gelukt."





Motiverend

"Verrassend, maar motiverend", stelt burgemeester Jo Fonck. "We wilden verbindend zijn en dit is een goed voorbeeld. Mensen willen iets anders dan het hokjes denken." Hij ziet geen problemen om het socialistische en liberale gedachtengoed te verzoenen. "Op lokaal niveau zijn er minder tegenstellingen. We hebben wel overlegd met de kandidaten die zich al hadden aangesloten. Het was belangrijk dat de mensen met een verleden bij Open Vld er ook achter stonden."





Bij Open Vld ging dat moeizamer. Een tiental bestuursleden en het enige gemeenteraadslid, Guy Van Dalem, lieten zich misnoegd uit over een eventuele samenwerking en werden naar eigen zeggen voor een voldongen feit gesteld door Open Vld nationaal. "Er is een zekere dynamiek", reageert De Croo. "Belangrijk was een project en een programma waarin wij ons als liberalen kunnen herkennen. Ik zag dat de voorbije zes jaar in Denderleeuw (met de onbestuurbaarheid, red) niet makkelijk waren. Als ik zie dat mensen samenkomen om vooruit te gaan, mensen die liberaal zijn, wil ik dat ondersteunen."





Nieuwkomer Els Cosyns (Open Vld) staat op de tweede plaats voor LvB. Dat lag gevoelig bij de lokale bestuursleden. "Ik betreur die reacties", zegt Cosyns, assistente van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. "Ik ben al 20 jaar lid van Open Vld nationaal, achter de schermen. Toen LvB er kwam, voelde ik het kriebelen om de stap te zetten. Voor zo'n positief project wou ik gaan. Ik denk dat Jo Fonck en ik een goede tandem vormen."