Opbrengst tombola campagnebal kandidaat-prinses carnaval Sofie gaat naar baby Aily Claudia Van den Houte

18 november 2018

18u52 0 Denderleeuw Kandidaat-prinses carnaval Denderleeuw Sofie Depuydt heeft afgelopen zaterdagnacht een spetterend campagnebal gehouden in de kantine van voetbalclub Standaard.

Sofie is al bijna 20 jaar actief in de Denderleeuwse carnavalswereld. Vroeger was ze lid van carnavalsgroep De Primeurkes. “Toen die groep ermee stopte, heb ik samen met mijn tweelingzus Liesbeth de carnavalsgroep Tjik Tjak Vollenbak opgericht”, vertelt Sofie. “Ik wou vroeger al prinses carnaval worden, maar durfde niet goed. Nu besloot ik om mijn kans te wagen.”

De opbrengst van de tombola van het campagnebal gaat naar de ouders van baby Aily, bij wie een zeldzame tumor werd ontdekt toen het meisje slechts vijf maanden oud was. “Vanuit mijn familie weet ik dat medische kosten hoog kunnen oplopen”, aldus Sofie. Dat bevestigt Cincia Verloes, de mama van Aily, die ook aanwezig was op het campagnebal. “Aily is nu een week thuis, maar moet haar laatste chemokuur nog krijgen. De dokter zijn er nog niet uit of ze onmiddellijk een onderhoudschemo zullen starten of pas als de tumor terugkomt. Die chemo is echter zeer duur. Als de chemo niet werkt, kan Aily alleen in Parijs mogelijk nog worden geholpen.”

Of Sofie prinses carnaval Denderleeuw wordt, weet ze pas op 19 januari, tijdens de prinsenverkiezing. Ze is de enige kandidaat-prinses, maar moet wel genoeg punten krijgen van de jury. Er wordt opnieuw een prinsenpaar verkozen.