Onthaalouder zwaar aangeslagen na overlijden van peuter Benjamin (2): “Ze heeft alles gedaan om hem nog te redden” Pas meer duidelijkheid voor alle partijen als onderzoek afgerond is. Koen Baten

09 maart 2019

12u07 0 Denderleeuw Benjamin Parfait Kamena, de peuter die op 26 februari overleed bij in een crèche in Denderleeuw, heeft ook de onthaalouder zwaar getroffen. Dat laat de gemeente Denderleeuw weten in een persbericht. De peuter overleed aan een natuurlijk overlijden, maar er blijven veel vragen. “De onthaalouder heeft alles in het werk gesteld om de peuter nog te redden", aldus de gemeente.

De gemeente Denderleeuw wil zijn diepe medeleven betuigen aan de ouders van Benjamin. De gedachten gaan ook uit naar de onthaalouder, die ook al eerder een kindje had opgevangen van het gezin. Sinds januari 2018 was ook Benjamin bij haar ondergebracht. “Toen ze merkte dat het niet goed ging heeft ze meteen de hulpdiensten gebeld en de eerste zorgen toegebracht. Ook de verantwoordelijken van Kinderopvang de Puzzel werden meteen verwittigd en kwamen ter plaatse", aldus de gemeente. De peuter werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp kon niet meer baten.

Op dit moment loopt het onderzoek nog altijd, zoals het parket ook deze week meedeelde. “Er werd een autopsie uitgevoerd waarbij een natuurlijk overlijden werd vastgesteld”, aldus het parket. Zolang dit onderzoek lopende is, kan er geen verdere informatie verspreid worden. Als alles is afgesloten, krijgt iedereen inzage in het dossier en het verslag van de autopsie.

“Voor beide partijen blijven er op dit moment heel veel vragen", klinkt het. “In deze zaak zijn alleen maar slachtoffers. Ook de onthaalouder zit nog met een pak vragen en hoopt duidelijkheid te krijgen uit het verdere onderzoek", klinkt het.