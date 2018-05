Ongerustheid aan station Denderleeuw door schijngevecht 14 mei 2018

Op sociale media circuleerden vrijdagavond heel wat berichten over een vechtpartij aan het station van Denderleeuw. Een dertigtal personen hadden daar verzameld rond 22 uur en er was sprake van een gevecht tussen twee groepen. De politie van Denderleeuw/Haaltert liet weten dat het om een schijngevecht ging door een groep jongeren dat bewust in scene was gezet. Enkele omstaanders dachten dat het om een echt gevecht ging en verwittigden de politie. Zij kwamen meteen ter plaatse en stelden vast dat er geen problemen waren aan het station. "Er is op geen enkel moment een echte slag uitgedeeld, het was puur voor de show. Omdat er heel wat activiteiten plaatsvonden die vrijdagavond reageerden enkele bewoners waarschijnlijk ongerust", aldus Wim Van Vaerenbergh. (KBD)