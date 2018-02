Ongenoegen over verdwijnen overweg in Terjodenstraat 06 februari 2018

02u35 0 Denderleeuw Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen, wil de spooroverweg in de Terjodenstraat sluiten. In de plaats komt er een 'langsweg' voor het lokaal verkeer.

"Het is de bedoeling om een verbinding de creëren tussen de IJzerenwegstraat en de Groeneweg, zodat de mensen die aan de overkant van de spoorweg wonen de andere overweg in de Hertstraat kunnen nemen", vertelt Charlotte Verbeke, woordvoerder bij Infrabel. "De langsweg, die 3,5 meter breed zal zijn, is alleen bedoeld voor de buurtbewoners." Op sociale media uitten heel wat Wellenaars hun ongenoegen over de geplande afschaffing van de spooroverweg. Ze vrezen hierdoor Haaltert niet goed meer te kunnen bereiken. "We proberen zoveel mogelijk overwegen te vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Ze zijn zwarte punten, naar veiligheid, maar ook naar onderhoud en stiptheid van de treinen toe", zegt Verbeke.





"De weg in kwestie zou eigelijk een lokale weg moeten zijn, maar wordt door veel automobilisten gebruikt. Enkele jaren geleden was er nog een groot ongeval, gelukkig zonder slachtoffers. Voor de mensen die aan de overkant wonen zal het veel rustiger worden. Het verkeer zal immers niet meer voor hun deur passeren." De overweg wordt pas weggehaald nadat de werken afgerond zijn. De werken zijn gepland om te starten in oktober/november. Voor fietsers en voetgangers zal er nog steeds een doorgang mogelijk zijn richting Haaltert via de Broeder De Zwaeflaan. (CVHN)