Onderzoek naar daders van brandstichting via camerabeelden Koen Baten

02 januari 2019

14u39 0

De politie van Denderleeuw/Haaltert is een onderzoek gestart naar de brandstichting in de herentoiletten aan het station gisterenavond. De toiletten werden toen in brand gestoken met krantenpapier en zorgden voor heel wat rookontwikkeling. Het treinverkeer moest niet stilgelegd worden door de brand, maar er was wel heel wat schade en de toilet is tijdelijk buiten gebruik.

De politie onderzoekt nu de beelden. “Van daaruit kunnen we misschien meer te weten komen over de mogelijke daders. Er was sprake van enkele jongeren die vlak voor de brand daar rondhingen, maar het is niet duidelijk wat hun rol is", zegt Wim Van Vaerenbergh. “Mogelijk geven de beelden meer duidelijkheid, maar op dit moment zijn er nog geen verdachten", klinkt het.

Toen de brand werd aangestoken was er gelukkig niemand aanwezig in de toiletten.