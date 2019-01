Onderwijssubsidies zijn verdeeld: nieuwe leslokalen voor IKSO en Atheneum, extra plaatsen voor 345 leerlingen Claudia Van den Houte

14 januari 2019

18u26 3 Denderleeuw De subsidies die Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits toekende aan de secundaire scholen in Denderleeuw, zijn verdeeld. Zowel in IKSO als in het Atheneum, die zelf ook nog fors investeren, komt er een nieuwbouw.

Begin december kondigde Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits aan dat Denderleeuw dit jaar een bedrag van 1.581.000 euro ontvangt om extra plaatsen te creëren in het secundair onderwijs. De Lokale Taskforce Onderwijs Denderleeuw heeft nu de feitelijke verdeling van de middelen vastgelegd. De subsidies worden verdeeld over de verschillende netten. “Concreet gaat 988.125 euro naar IKSO en 592.875 euro naar GO! Atheneum”, aldus onderwijsschepen Jan De Nul (CD&V). “Eind deze maand beslist de gemeenteraad om beide scholen nog een extra financieel duwtje in de rug te geven, want de subsidies van de Vlaamse overheid zijn onvoldoende om de bouwplannen van de scholen te kunnen realiseren.”

IKSO en GO! Atheneum investeren ook zelf nog fors om hun infrastructuur uit te breiden. “IKSO zal bijkomend zo’n 853.818 euro investeren”, zegt directeur Nico Van den Borre. “Met het totaalbedrag willen we een nieuwbouw met negen leslokalen realiseren in onze campus Nieuwstraat, goed voor 225 extra plaatsen in de eerste graad. Daar is de nood momenteel het hoogst. We hopen dan ook om dit jaar nog te kunnen starten met de werkzaamheden.”

“GO! Atheneum gaat voor een aanbouw van drie verdiepingen aan de traphal van de campus Kouterbaan”, vervolgt directeur Tina Van der Stock. “Zo creëren we extra ruimte voor zes leslokalen en kunnen we 120 extra plaatsen invullen.” De school investeert hiervoor zelf nog 153.650 euro. “Voor de start van de werken mikken we op 2021.”

De scholen moeten voor 15 januari hun concrete bouwprojecten indienen. De voorgelegde projecten zullen dan door het Departement Onderwijs onderzocht worden op volledigheid en correctheid. Vervolgens zal minister Hilde Crevits een voorstel van selectie van capaciteitsprojecten aan de Vlaamse regering voorleggen, die dan voor 15 april finaal zal beslissen. “In totaal zal er zo’n 2.588.500 euro geïnvesteerd worden in het secundair onderwijs in Denderleeuw. Daardoor komen er extra plaatsen bij voor 345 leerlingen”, besluit schepen De Nul.