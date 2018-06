Ondernemers pleiten voor ambachtelijke zone in eigen gemeente 12 juni 2018

UNIZO Denderleeuw heeft samen met de Raad Lokale Economie Denderleeuw hun memorandum aan de lokale politici voorgesteld. "We moeten werk maken van een beleidsplan lokale economie", aldus Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. "Hoe kunnen we onze bedrijven in Denderleeuw optimaal ondersteunen? Daarvoor is er op z'n minst een voltijdse medewerker nodig die de nodige initiatieven kan nemen en provinciale en nationale budgetten naar Denderleeuw kan halen. Denderleeuw kent nu geen enkele degelijke ambachtelijke zone. Die moet dus dringend worden ontwikkeld opdat onze eigen succesrijke ondernemers niet moeten uitwijken naar Ninove, Ternat of Aalst zoals nu gebeurt." "Ook de adviesraden moeten eindelijk au serieux worden genomen", zegt Kurt Van der Kelen, voorzitter van de Raad Lokale Economie Denderleeuw. "Als wij een advies voorleggen op basis van gegronde cijfers, dan dient men hiermee rekening te houden", zegt voorzitter Kurt Van der Kelen.





(CVHN)