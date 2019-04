Ondanks flitsmarathon: bestuurder geflitst met meer dan 80 kilometer per uur in bebouwde kom Koen Baten

03 april 2019

De politiezone Denderleeuw/Haaltert neemt vandaag ook deel aan de flitsmarathon in hun politiezone. De controles werden vanmorgen al gestart. In de politiezone werd een bestuurder vanochtend al meteen betrapt op een zware snelheidsovertreding. De chauffeur reed meer dan 80 kilometer per uur in de bebouwde kom. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.