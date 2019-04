Onbegrip omdat vzw materiaal en infrastructuur gemeente gratis mag gebruiken Claudia Van den Houte

04 april 2019

18u32 0 Denderleeuw Bij sommige verenigingen in Denderleeuw heerst er onbegrip omdat de vzw Bolingo gratis gebruik mag maken van materiaal en infrastructuur van de gemeente.

De gemeenteraad heeft een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met vzw Bolingo. Daarin staat dat de vzw kosteloos gebruik mag maken van het kunstgrasveld, het materiaal van de sportzaal en de gemeentelijke infrastructuur. Bijna alle andere Denderleeuwse verenigingen moeten wel betalen. “Iedereen is gelijk voor de wet”, zegt een bestuurslid van een grote sportvereniging in Denderleeuw. “Wij moeten betalen en die vzw niet. De gemeente doet aan pamperen. Talrijke clubs in Denderleeuw nemen Afrikaanse jongeren op in hun werking. Het is niet de bedoeling om te schieten op de Afrikaanse gemeenschap, maar het is spijtig dat wij een eetfestijn moeten organiseren om gelden in te zamelen terwijl een andere vereniging het cadeau krijgt.”

Vlaams Belang stemde op de gemeenteraad tegen de samenwerkingsovereenkomst met de vzw. “Het is niet correct dat de vzw meer rechten krijgt dan andere verenigingen”, vond gemeenteraadslid Kristof Slagmulder.

De werking van de vzw is er op gericht actief in te zetten op integratie en het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Volgens de gemeente helpt ze daardoor mee met het realiseren van enkele beleidsdoelstellingen van de gemeente en het OCMW Denderleeuw.

“De vereniging neemt aanvullende taken van de gemeente op waarvoor de gemeente de middelen niet heeft. Vzw Bolingo zet in op integratie en geeft voetballessen, een laagdrempelig aanbod gericht op kwetsbare jongeren”, verduidelijkt schepen van Integratie Andy Depetter (Groen). “De vzw werd opgericht vanuit het probleem van hangjongeren aan het station, om de jongeren van straat te houden. Ook de politie ziet de meerwaarde hiervan. De vzw krijgt trouwens geen voorrang op betalende verenigingen. Als de zaal niet vrij is, kunnen ze ze niet gebruiken.”

Eerder keurde de gemeente ook al een samenwerkingsovereenkomst goed met vzw De (Ge)Buren, die maandelijks een voedselbedeling voor meer dan 100 gezinnen uit Denderleeuw organiseert.