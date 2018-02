NMBS steekt station in het nieuw WERKEN VOOR NIEUWE PERRONS, TOEGANGEN, LIFTEN EN MEER STARTEN IN 2019 CLAUDIA VAN DEN HOUTE

15 februari 2018

02u46 0 Denderleeuw De NMBS start volgend jaar met vernieuwingswerken in het station van Denderleeuw. Alle perrons worden verhoogd en vernieuwd, met nieuwe luifels en schuilhuisjes. Ook de onderdoorgangen en de toegangen tot de perrons worden gemoderniseerd, de roltrappen worden vervangen en er komen liften naar de perrons. De werken zullen midden 2025 klaar zijn.

Het station van Denderleeuw, na Gent Sint-Pieters het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen, krijgt vanaf volgend jaar een make-over, althans wat het interieur betreft. Het is de bedoeling om het comfort voor de reizigers de komende jaren te verbeteren. Alle perrons zullen volledig worden vernieuwd en krijgen nieuwe luifels en schuilhuisjes. Bovendien worden ze ook opgehoogd, tot 76 centimeter. "Op die manier zullen de treinreizigers comfortabeler kunnen in- en uitstappen", vertelt Geert Dierckx, woordvoerder bij NMBS. "Vooral voor mensen die slecht te been zijn of voor oudere reizigers zal het comfort hierdoor verhogen."





Onderdoorgangen

Ook de onderdoorgangen en de toegangen tot de perrons worden gemoderniseerd. De bestaande roltrappen worden vervangen en in de oostelijke reizigersonderdoorgang komen er liften naar de perrons. De oostelijke reizigersonderdoorgang is niet de voetgangerstunnel die naar de parking achter het station leidt, maar wel de onderdoorgang die het dichtst bij het stationsgebouw ligt en enkel naar de sporen leidt. "De liften naar alle perrons zullen voor een nog betere toegankelijkheid zorgen voor rolstoelgebruikers en voor mensen met bagage of met kinderwagens, die op deze manier heel wat makkelijker boven geraken. Het is de bedoeling dat er aan de ene kant van het perron liften zijn en aan de andere kant trappen en roltrappen. Per perron zullen er dus zowel liften zijn voor mensen die slecht te been zijn of met bagage of kinderwagens, roltrappen voor een snelle doorstroming en trappen voor sportieve mensen", aldus Dierckx.





Weinig hinder

Wat de voetgangerstunnel betreft, was al bekend dat die extra verlichting krijgt van de gemeente Denderleeuw, net als de fietsenstalling. De gemeente investeert 100.000 euro in die extra verlichting. De NMBS geeft nog geen bedragen vrij van hoeveel ze zal investeren in de geplande vernieuwingen. De werken van NMBS zullen midden 2025 klaar zijn. Volgens Dierckx zullen de pendelaars maar weinig hinder ondervinden van de werken. "Denderleeuw is een belangrijk station. Er zullen telkens maar één of twee perrons tegelijk worden aangepakt, zodat de hinder voor de reizigers beperkt is. Soms zullen mensen eens op een ander perron de trein moeten nemen dan gewoonlijk, maar daar blijft het normaal bij."