Nieuwe zebrapaden laten op zich wachten 31 januari 2018

Een firma is al een tijdje bezig met het vernieuwen van de zebrapaden en de markeringen voor bushaltes in de gemeente. De werken blijken echter niet zo vlot te gaan als verwacht. "Ik ben bezorgd om de zwakke weggebruiker", stelde oppositieraadslid Geert Van Cauter (N-VA) op de gemeenteraad. "Waarom zijn net in deze donkere maanden de zebrapaden op verschillende plaatsen weggefreesd?", vroeg Van Cauter. Schepen van Mobiliteit Jan De Nul (CD&V) gaf toe dat de werken niet lopen zoals gepland. "De firma die de werken uitvoert, kampt met een achterstand op haar planning. Ze is later met haar opdracht begonnen. We hebben de firma in kwestie al verschillende keren gecontacteerd en dringen aan om dit zo snel mogelijk aan te pakken zodra het weer het toelaat", aldus De Nul. (CVHN)