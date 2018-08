Nieuwe werken aan station starten maandag Claudia Van den Houte

05 augustus 2018

17u52 0 Denderleeuw De werken in de stationsomgeving in Denderleeuw starten deze week.

Zoals aangekondigd begint een aannemer in de week van 6 augustus met de aanpassingswerken aan de bushaltes in de Stationsstraat, ter hoogte van het Stationsplein en de apotheek, ter hoogte van het stationsgebouw. Beide bushaltes worden aangepast aan de nieuwe normen. Ook komt er een nieuwe inrit naar de parking van Infrabel. De werken kosten 56.000 euro en zullen ongeveer drie weken duren.

Tijdens de werken zal er geen verkeer mogelijk zijn in de zones waar de aannemer aan het werk is. Zo zal in de eerste fase het Stationsplein niet toegankelijk zijn en in de tweede fase de Stationsstraat. Tijdens de tweede fase wordt ook voor een omleiding gezorgd Voor het busverkeer van De Lijn zijn er alternatieve haltes en Ilva richt voor de huisvuilophaling een inzamelpunt in.

Aansluitend starten op 3 september ook de asfalteringswerken in de Stationsstraat en de Guido Gezellestraat. Het wegdek in klinkers wordt vervangen door een asfaltlaag met fietssuggiestroken.