Nieuwe verlichting in voetgangerstunnel voor veiliger gevoel 04 mei 2018

Eandis heeft in opdracht van de gemeente Denderleeuw nieuwe verlichting geplaatst in de voetgangerstunnel onder het station.

De betere zichtbaarheid in de tunnel moet de 9.000 reizigers die er dagelijks passeren een veiliger gevoel geven. Uit de resultaten van een 'Buurtbabbel' die de gemeente een tijdje geleden hield, bleek immers dat heel wat mensen zich niet veilig voelden in de voetgangerstunnel of de fietsenstalling aan het station. Het gemeentebestuur wou daarom een aantal 'donkere plekken' wegwerken. In de tunnel hingen slechts enkele oude TL-armaturen.





Sterkere lichten

Het lichtniveau is nu opgetrokken van 2 lux naar gemiddeld maar liefst 150 lux, met een maximum van 250 lux. "De nieuwe verlichting is één van de initiatieven om de zichtbaarheid, de uitstraling van en het veiligheidsgevoel in de stationsbuurt op te krikken", aldus schepen Jan De Nul (CD&V).





"We kozen voor slagvaste anti-vandalisme armaturen", vervolgt burgemeester Jo Fonck (LvB/sp.a). "Naast de tunnel zelf heeft Eandis nieuwe verlichting geplaatst in de fietsenstalling aan de voorkant van het station en de Spoorweglaan. Ook op een aantal andere plekken werd oude verlichting vervangen door ledverlichting of werd extra verlichting geplaatst, zoals langs de verbindingsweg tussen de Sportstraat en de Stationsstraat. De nieuwe verlichting is duurzaam waardoor we samen met Eandis ook bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatbeleid."





(CVHN)