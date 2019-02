Nieuwe vergunningsaanvraag voor opvullen Vlamovenput Claudia Van den Houte

17 februari 2019

Denderleeuw Er is een nieuwe aanvraag ingediend voor het opvullen van de Vlamovenput in de Vinkenstraat.

Eerder werd er al een bouwvergunning toegekend voor het opvullen van de put. De gemeente had die vergunning geweigerd, maar de aanvrager ging in beroep en kreeg toch een bouwvergunning van de deputatie van Oost-Vlaanderen. Tegen die vergunning ging het gemeentebestuur in beroep nadat inwoners een massa bezwaren hadden ingediend. De inwoners vrezen dat er waardevolle natuur zal verloren gaan en dat er heel wat hinder zal zijn door het zwaar vrachtverkeer dat het opvullen van de put zou meebrengen.

Nu werd er een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente, door dezelfde firma in grond- en afbraakwerken, maar deze keer gaat het om een omgevingsvergunning die wordt aangevraagd voor het opvullen van een ontgonnen put tot op maaiveldniveau. Het openbaar onderzoek voor de aanvraag loopt nog tot 6 maart. Tot dan kunnen er bezwaren worden ingediend bij de gemeente.