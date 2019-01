Nieuwe schepen Marnick Vaeyens (LvB): "Feesten brengt mensen dichter bij elkaar” Claudia Van den Houte

21 januari 2019

14u01 0 Denderleeuw Marnick Vaeyens (37) is de nieuwe schepen van Feestelijkheden, Groenbeleid, ICT en communicatie. Na vier jaar actief te zijn geweest als OCMW-raadslid en zes jaar als gemeenteraadslid, mag hij nu voor het eerst meebesturen in het schepencollege.

“Ik ben blij dat ik die verschillende stappen heb doorlopen vooraleer schepen te worden”, zegt Vaeyens. “Je leert daar immers veel uit.” Vaeyens, meubel- en keukenmaker van beroep, stapte in 2000 voor het eerst in de politiek. “Mijn grootmoeder was actief in de socialistische partij in Denderleeuw. Politiek leefde bij ons in de familie erg. Ik ben ook erg sociaal. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken toen men mij vroeg om de stap te zetten.” Hij nam in 2006 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde toen 491 voorkeurstemmen. Op 14 oktober waren het er 669, de tweede meeste voorkeurstemmen binnen zijn partij LvB, na burgemeester Jo Fonck. “Ik was uiteraard zeer tevreden met mijn resultaat. Ik had een goed resultaat verwacht, maar niet dat ik de tweede meeste voorkeurstemmen zou halen van mijn partij. Ik heb er mij dan ook hard voor ingezet de voorbije jaren. Mijn vrouw en mijn dochter hebben me soms niet vaak gezien. Ik mag van geluk spreken dat mijn gezin er steeds voor mij is en mij al die jaren gesteund heeft. Mede dankzij hen heb ik mijn doel om schepen te worden kunnen bereiken.”

Vaeyens wil als schepen van Feestelijkheden graag nog meer evenementen organiseren in Denderleeuw. “Dat kan ook helpen tegen het onveiligheidsgevoel waar mensen in onze gemeente mee kampen. Denderleeuw is niet onveilig en door mensen op straat te laten komen, bevorder je het veiligheidsgevoel. Feesten brengt mensen dichter bij elkaar en zorgt ook voor een warme sfeer in de gemeente. Ook een nette en fleurige gemeente is hierbij belangrijk.” Vaeyens wil ook bestaande evenementen verbeteren. “De kermissen zijn wat aan het slabakken. We zouden bijvoorbeeld terug een braderij kunnen koppelen aan de kermis. Daarvoor zouden we eventueel kunnen samenwerken met onze handelaars. Van de vier of vijf kerstmarkten die er in onze gemeente worden georganiseerd zouden we misschien één grote kerstmarkt kunnen maken. Verder wil ik ook meer inzetten op digitalisering. Zeker oudere mensen zijn niet altijd mee in de digitale wereld. We gaan met het nieuwe bestuur ook meer taallessen organiseren in onze gemeente.”