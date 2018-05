Nieuwe kleedkamers Standaard Denderleeuw eind juni klaar 24 mei 2018

Op de site van voetbalclub Standaard Denderleeuw in het sportpark aan het Walleken wordt momenteel druk gewerkt aan nieuwe kleedkamers voor de spelers. Sinds vorig jaar onderging de site een metaformose.





"Ons A-terein werd vorig jaar volledig heraangelegd, met leunhekkens en een omheining rond het volledige terrein, waardoor het nu is afgesloten", vertelt voorzitter Dirk Van Vaerenbergh. "Het B-terrein kreeg nieuwe ledverlichting en de muren tussen het A-terrein en de kantine die aan het scheuren waren, werden afgebroken en vervangen door betonnen L-profielen. Ook het terras werd vernieuwd met klinkers. De oude mazouttank verdween: voortaan verwarmen we met aardgas in plaats van stookolie. De gemeente legde vorig jaar ook een kunstgrasveld aan waarvan wij de hoofdgebruiker zijn voor onze jeugdwerking." De nieuwe kleedkamers moeten tegen eind juni klaar zijn. "De ruwbouw staat er al, de buitenkant is klaar. Alleen binnenin moeten de kleedkamers nog worden afgewerkt. Onze oude kleedkamers bestaan nog en zullen worden gebruikt als opslagruimte en vergaderruimte."





Binnenkort starten ook de werken voor de heraanleg van het B-terrein. "We zouden het vernieuwde B-terrein graag eind augustus kunnen gebruiken om te trainen. Onze infrastructuur was echt verouderd en diende aangepakt te worden. Ik ben alvast een gelukkige voorzitter." (CVHN)