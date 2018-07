Nieuwe hondenweide is open voor viervoeters Claudia Van den Houte

26 juli 2018

19u39 0 Denderleeuw Denderleeuw heeft voortaan een tweede hondenlosloopweide. De nieuwe weide waar honden zonder leiband kunnen rondlopen ligt langs de Wildebeekstraat in deelgemeente Welle.

De hondenlosloopweide krijgt nog een officiële opening, maar ze is nu al toegankelijk voor hondenbaasjes en hun trouwe viervoeters. Silke De Jonghe kwam de weide met haar hond Amy, een Amerikaanse stafford van 4,5 jaar oud, al eens uittesten. Amy leek het er alvast naar haar zin te hebben. "Heel tof, deze hondenlosloopweide", zegt Silke. "Ik laat haar normaal niet loslopen zonder leidband, uit schrik dat ze niet meer terugkomt. Daarom is een afgesloten weide wel handig. De distels zouden wel nog verwijderd mogen worden. Leuke ideeën voor de toekomst zijn misschien een loopbrugje of een vast hondentoilet. Heel fijn, ik kom hier zeker nog terug met Amy."