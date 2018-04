Nieuwe handelaars brengen sfeer aan Dender ONDERNEMERS SLAAN HANDEN IN ELKAAR VOOR EVENEMENT BIJ B&B CHILLANN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

24 april 2018

02u37 0 Denderleeuw Zes nieuwe handelaars in Denderleeuw starten met het evenement 'Sfeermakers aan de Dender'. Ze verwennen bezoekers gratis met onder meer een boottochtje, een wijndegustatie en handmassages.

'Sfeermakers aan de Dender' vindt plaats in de tuin van bed and breakfast 'Chillann' in de Moreelstraat. Zaakvoerder Ann Housen opende de B&B vorig jaar, nadat ze op dezelfde locatie eerder al een massagesalon had gestart. Naast bed and breakfast en massages, biedt ze er ook boottochtjes op de Dender aan. "We wilden met zes handelaars die recent een zaak openden in Denderleeuw samen iets organiseren", vertelt Housen. "Tijdens het evenement draait alles rond sfeer. De bedoeling is dat mensen de nieuwe handelaars leren kennen en we willen ook het Denderbekken in de kijker zetten." B&B Chillann laat bezoekers tijdens 'Sfeermakers aan de Dender' meevaren met haar sloep op de Dender. Kris De Bruyn van wijnhuis De Bruyn uit de Opgeëistenstraat zorgt doorlopend voor een wijndegustatie. Hilde Leen Minnaert startte 'Ontluikend Groen' in de Kerkstraat in Welle. Met haar zaak biedt ze bloemstukken op bestelling aan en organiseert ze workshops. Tijdens 'Sfeermakers aan de Dender' houdt ze een workshop bloemschikken voor kinderen. Sarah Boriau van LR Health & Beauty Systems in de Wijngaardstraat, gespecialiseerd in innerlijke en uiterlijke verzorging, trakteert bezoekers tijdens het evenement op een handverzorging en handmassage met LR-producten. Ook van de partij is Kim De Leeuw, zaakvoerder van Fresh Lemons, een concept store voor geschenken en interieuraccessoires in de Guido Gezellestraat. Zij biedt bezoekers de kans om te proeven van de Fresh Lemons-limonade en geeft tips over hoe mensen met unieke items meer sfeer kunnen brengen op een feestje. Er zijn ook hapjes te verkrijgen. Kok aan huis Tom Van Heddegem van 'Goesting', ook in de Guido Gezellestraat gevestigd, biedt proevertjes aan.





Regelmatig herhalen

"Wanneer mensen aankomen op 'Sfeermakers aan de Dender', krijgen ze een drankje en een aantal vouchers", vertelt Kris De Bruyn. "Met die vouchers kunnen ze gratis meevaren met de boot, een handmassage krijgen en enkele hapjes, wijnen of de Fresh Lemons-limonade proeven. We houden ook een wedstrijd voor alle aanwezigen. Wie deelneemt, maakt kans op een overnachting met champagneontbijt voor twee personen bij B&B Chillann", aldus De Bruyn. "Het is onze bedoeling om dit evenement regelmatig te herhalen, misschien met nog meer handelaars", zegt Ann Housen. 'Sfeermakers aan de Dender' vindt plaats op zaterdag 5 mei van 14 uur tot 20 uur in de tuin van B&B Chillann, Moreelstraat 28 in Denderleeuw. De toegang is gratis. Meer informatie via www.sfeermakersaandedender.be of via de Facebookpagina.