Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd: verkozene met beperking en verkozene van Koerdische afkomst Claudia Van den Houte

07 januari 2019

23u09 2 Denderleeuw De nieuwe gemeenteraad in Denderleeuw is vanavond, maandag, geïnstalleerd. Alle verkozenen legden de eed af.

Veertien van de 27 gemeenteraadsleden zijn nieuw in de gemeenteraad. Al zijn er ook oudgedienden die terugkeren. Zo legde Marleen Van Der Hoeven (CD&V) na zes jaar afwezigheid terug de eed af als gemeenteraadslid. De nieuwe gemeenteraadsleden zijn heel divers. Zo zetelt Shahla Bagheri, van Koerdisch-Iraanse afkomst, voor N-VA in de gemeenteraad. Denderleeuw heeft met Inge Ranschaert (Groen) ook voor het eerst een gemeenteraadslid die in een rolstoel zit.

Ook de schepenen legden de eed af. Zij deden dat voor burgemeester Jo Fonck (LvB), die eerder op de dag de eed had afgelegd in handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. De nieuwe schepenen Marnick Vaeyens (LvB) en Andy Depetter (Groen) legde voor het eerst de eed af als schepen. Depetter is de eerste schepen voor Groen in Denderleeuw.

Kristof Slagmulder, die met Vlaams Belang de grootste partij werd, nam het woord op het einde van de zitting. “De Denderleeuwenaar koos rechts maar krijgt extreemlinks. Onze fractie zal deze extreemlinkse coalitie dan ook zes jaar lang bekampen. In de gemeenteraad, via de sociale media, in de straat”, aldus Slagmulder “We zullen in de komende zes jaar keihard oppositie voeren. Jullie hebben een nipte meerderheid met slechts één zetel op overschot. Zorg dat jullie zes jaar lang elke maand allemaal aanwezig zijn, want van ons hoeven jullie geen cadeautjes te verwachten. Daarvoor werd de Denderleeuwenaar te veel vernederd, in het gezicht gespuwd en dat pikken wij niet.”

“Dit is net een brede coalitie, geen extreemlinkse coalitie”, repliceerde burgemeester Jo Fonck (LvB). Hij haalde onder meer een aantal rechtse actiepunten uit het bestuursakkoord aan. “Tijdens de vorige verkiezingen waren wij de grootste partij, met 30 procent i.p.v. 26. Ik weet dus dat dit geen leuk gevoel is. Ik behaalde zes jaar geleden ook meer stemmen dan u nu. Toch vond u dat toen blijkbaar niet belangrijk.”

“Het is 35 jaar geleden dat een burgemeester zichzelf opvolgt in Denderleeuw. Het is niet logisch dat een gemeente geteisterd wordt door een gebrek aan continuïteit. We willen luisteren naar het signaal van de kiezer”, aldus Fonck. “We zullen zien wat er van in huis komt”, besloot Slagmulder.