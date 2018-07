Nieuwbouw scouts en Stam X klaar in mei NA 62 JAAR EINDELIJK NIEUWE LOKALEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

16 juli 2018

02u26 0 Denderleeuw De jeugdverenigingen Scouts & Gidsen en jeugdhuis Stam X verhuizen volgend jaar naar een nieuwbouw in het sportpark aan het Walleken. Die moet tegen mei klaar zijn. De huidige lokalen van de jeugdverenigingen zijn al jaren sterk verouderd en te klein.

De Scouts & Gidsen en jeugdhuis Stam X kijken al jaren uit naar een nieuwe locatie. Hun huidige lokalen in de Sint-Amandstraat dateren al uit 1956, toen Denderleeuw nog een landelijke gemeente was en er nog geen bebouwing was in dat gebied. Intussen zijn de lokalen sterk verouderd en veel te klein voor de meer dan 450 leden. Er werd een stuurgroep opgericht die verschillende pistes bekeek voor nieuwe jeugdlokalen. Eén van die pistes was het speelterrein achter de huidige lokalen, maar die bleek onhaalbaar door de hoge grondkosten.





Uiteindelijk kwamen de verenigingen met de gemeente tot een akkoord voor een nieuwbouw in het sport- en recreatiepark A. De Pelsmaeker aan het Walleken. De stuurgroep zette tal van acties op om geld in te zamelen voor de nieuwbouw. De plannen zijn intussen zeer concreet. De voorbereidende werken en de grondwerken gingen net van start. De nieuwbouw moet tegen april-mei 2019 klaar zijn. "We werken al drie jaar aan de plannen", vertelt Wim Van De Velde, verantwoordelijke van het bouwteam. "Tijdens een brainstorming werd bekeken wat de wensen waren van elke vereniging. De nieuwbouw komt tussen de terreinen van Standaard Denderleeuw en de sporthal. Er werd een akoestische studie gemaakt om tot een ideale inrichting te komen. Zo zal het lokaal van Stam X worden ingeplant weg van de bebouwing, terwijl dat van de Scouts & Gidsen meer richting het Walleken zal worden gebouwd. Het is belangrijk dat elke vereniging haar eigenheid kan behouden. Het lokaal van Stam X zal onder meer bestaan uit een café, een toog, een zaaltje, een vast podium, een sanitair blok en een kleine keuken. Het lokaal van de Scouts en Gidsen bestaat op het gelijkvloers uit een sanitair, douche, een rolstoeltoegankelijke toilet, een algemene ruimte, een groot lokaal met mobiele wanden en een lokaal voor opslag van materiaal. Op de eerste verdieping zal er ook een lokaal zijn met flexibele wanden zodat het lokaal groter of kleiner kan worden gemaakt in functie van de activiteiten. Behalve een binnentrap is er ook een buitentrap."





Speelterrein

De nieuwbouw is in totaal 600 vierkante meter groot. Het deel van de Scouts & Gidsen telt 400 vierkante meter, het lokaal van Stam X 200 vierkante meter. "Nadien zal ook het speelterrein aan de nieuwbouw worden ingericht", aldus Van De Velde. "Enkele ideeën zijn rotspartijen, een amfitheater met boomstammen, een wilgentakkentunnel en misschien een boomhut of uitkijkpunt, maar dat moet allemaal nog bekeken worden. Er is buiten ook een verhard gedeelte waar eventueel activiteiten kunnen plaatsvinden. Er komen fietsenrekken en twee containers waar bijvoorbeeld kampmateriaal in bewaard kan worden." "Onze verenigingen kijken enorm uit naar de verhuis", besluit Wouter Van der Vurst, voorzitter van de vzw Scouts & Gidsen en Stam X.