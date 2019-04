Nieuw vrijwilligersloket geopend in ontmoetingshuis De Palaver Claudia Van den Houte

17u40 0 Denderleeuw In ontmoetingshuis De Palaver is er een nieuw vrijwilligersloket geopend. Vrijwilligers kunnen er elke dinsdagnamiddag terecht met hun vragen over vrijwilligerswerk bij gemeentelijke initiatieven, zoals Leren, Tastoe en De Wissel.

“We willen vrijwilligers gepast ondersteunen, van vorming en teambuilding tot een aanspreekpunt voor elke vrijwilliger”, aldus Sofie Renders, schepen voor Sociale Zaken (CD&V). “Vrijwilligers zijn een belangrijke spil in vele lokale projecten.”

“Wie zich graag wil engageren voor een lokaal project, is bij het vrijwilligersloket aan het juiste adres. Op basis van jouw talenten en interesses gaat de vrijwilligerscoördinator op zoek naar het gepaste initiatief voor jou”, zegt Andy Depetter, schepen voor Organisatie en Kwaliteit (Groen).

Wie interesse heeft om deel te nemen aan een lokaal, gemeentelijk vrijwilligersinitiatief kan vrijblijvend een afspraak maken voor een eerste kennismaking. Het vrijwilligersloket contacteren kan via vrijwilliger@denderleeuw.be of 0491/34.41.14. Je kan ook langskomen op dinsdagnamiddag tussen 15.30 en 18.30 uur in ontmoetingshuis De Palaver, Seringenlaan 1.