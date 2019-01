Natuur-educatieve comedy ‘Toen de dieren nog spraken...’ Claudia Van den Houte

23 januari 2019

12u31 0 Denderleeuw Het Davidsfonds Welle organiseert ‘Toen de dieren nog spraken en wat de mensen ervan maken’, een natuur-educatieve comedy voorstelling van Joeri Cortens over de communicatie tussen mensen, dieren, planten, in geuren en kleuren, en wat er zoal kan mislopen.

Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens? Zijn we beland in een communicatie-revolutie of verstaan we elkaar steeds minder? Dat wordt allemaal op een humoristische manier verduidelijkt door Joeri Cortens. Cortens werkte jarenlang als veldmedewerker van het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2006 is hij educatief medewerker bij Natuurpunt CVN en geeft hij jaarlijks bijna 200 lezingen, cursussen en voorstellingen over uiteenlopende natuurthema’s. Daarnaast is hij ook regelmatig te horen en te zien op radio en tv, bijvoorbeeld in dierenprogramma’s zoals ‘Wild van dieren’ op VTM en ‘Het zijn net mensen’ op VIER.

De voordracht vindt plaats op vrijdag 1 februari om 19.30 uur in de feestzaal van de Gemeentelijke Basisschool Welle. De toegangsprijs bedraagt 4 euro voor Davidsfondsleden en leden van Natuurpunt en 6 euro voor niet-leden. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden Davidsfonds Welle. Meer info via 053/41.55.14.