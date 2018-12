N-VA reageert op nieuwe coalitie: “Nipte meerderheid niet bevorderlijk voor samenhang en bestuurskracht” Claudia Van den Houte

14 december 2018

22u42 0 Denderleeuw “Denderleeuw krijgt een links bestuur met de kleinst mogelijke meerderheid. Dat is zeker niet bevorderlijk voor de samenhang en de bestuurskracht van de nieuwe coalitie”, reageert N-VA-voorzitter Raf Bombeek op de nieuwe coalitie tussen LvB, CD&V en Groen.

“Gezien ons verkiezingsresultaat stonden we niet te springen om aan het beleid deel te nemen. Toch zijn we ingegaan op de uitnodiging van LvB en CD&V om te praten over een bestuursakkoord. Tijdens die gesprekken hebben wij duidelijk aangegeven dat er naar het signaal van de Denderleeuws kiezer moest geluisterd worden en dat er een rechts beleid moest worden gevoerd.”

“LvB en CD&V hebben er nu toch voor gekozen om tegen het signaal van de kiezers in te gaan en samen met Groen een links beleid te voeren. De kans dat Denderleeuw bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op een Ninove-scenario afstevent, is daarmee zeker niet kleiner geworden. De N-VA fractie zal nu kritisch en constructief oppositie voeren.”

