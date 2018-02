Motorrijder zwaargewond na aanrijding 17 februari 2018

02u47 0 Denderleeuw Op de Thontlaan in Denderleeuw is gisterenmiddag rond 15 uur een motorrijder zwaargewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen.

Volgens een getuige reed de bestuurder van de BMW richting het centrum van Denderleeuw, toen hij om een nog onbekende reden plots afweek van zijn rijvak. Hierbij kwam hij bijna tot een aanrijding met een ander voertuig uit de tegenovergestelde richting. De automobilist kon nog net in de grasberm rijden. Achter het voertuig reed de motorrijder, die frontaal in aanrijding kwam met de wagen. Hij kwam zwaar ten val. De motor liep zware schade op en de brokstukken lagen ver verspreid op de rijbaan. De man, afkomstig uit Denderleeuw, werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar bleef wel altijd bij bewustzijn. Ook de bestuurder van de personenwagen werd in shock afgevoerd. Door het zware ongeval was een rijstrook een tijdlang afgesloten. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het verkeer richting Affligem moest omrijden. Enkele uren later was de rijbaan opnieuw open. (KBD)