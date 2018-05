Mindermobielencentrale blijft voortbestaan 15 mei 2018

03u22 0 Denderleeuw De Mindermobielencentrale blijft voortbestaan. Even werd gevreesd dat ze zou moeten stoppen.

"Het verminderen van de subsidies en het paritair comité dat ons verplichtte het personeelsbestand in de MMC te vermeerderen van twee naar vijf personeelsleden, zorgde ervoor dat we op die manier de dienst zouden moeten stopzetten", vertelt Alberic Sergooris, voorzitter van de vzw Sporen naar Werk waartoe de MMC behoorde. "Samen met de raad van bestuur, maar vooral met de collega's van het dagelijks bestuur Elke De Greef, Els Van der Heyden en Marleen Van der Hoeven, zijn we na lang zoeken tot een oplossing gekomen. De Mindermobielecentrale werd ondergebracht bij de dienstenchequeonderneming en kan via het gebruik van dienstencheques verder blijven bestaan", aldus Sergooris. "Via dit systeem kunnen de gebruikers ook genieten van een belastingvoordeel." Onder meer boodschappendienst, maar ook verplaatsingen naar de dokter, apotheker en het gemeentehuis of naar de plaatselijke rustoorden kunnen via de MMC geregeld worden. (CVHN)