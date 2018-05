Meteen half miljoen betalen aan gemeente WIJZIGING STRUCTUUR FCV DENDER HEEFT GEVOLGEN VOOR OPENSTAANDE SCHULD CLAUDIA VAN DEN HOUTE

25 mei 2018

02u37 1 Denderleeuw Voetbalclub FCV Dender moet een schuld van zo'n half miljoen euro meteen terugbetalen aan de gemeente. Dat komt omdat de eigendomsstructuur van de club is gewijzigd. Dat geld is er niet, maar de club hoopt met haar investeerder een akkoord te vinden. Dender kan door het voorval geen nieuwe spelers vastleggen.

FCV Dender heeft een openstaande schuld bij de gemeente Denderleeuw sinds het Van Roystadion, waar de club speelt, in 2007 werd verbouwd. "De gemeente heeft toen een lening toegestaan voor het stadion. In de overeenkomst met de club staat vermeld dat wanneer er een machtswissel plaatsvindt binnen de club, ze de openstaande leningsschuld onmiddellijk moet terugbetalen aan de gemeente", bevestigt schepen van Sport Yves De Smet (sp.a/LvB).





Indonesische investeerder

De eigendomsstructuur van de club wijzigde al in november 2016, nadat een Indonesische investeerder een meerderheid van 80 procent nam in de nv en vzw van de voetbalclub. "De Raad van Bestuur van de vzw is intussen gewijzigd", vertelt André Van Roy, voorzitter van FCV Dender. "Daardoor kan de gemeente het resterende bedrag, zo'n 535.000 euro, volgens de kredietovereenkomst terugeisen. Ze heeft dat nog niet gedaan, maar we hopen met onze investeerder tot een overeenkomst te komen. Hij zou eventueel bereid zijn om, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, het resterende deel te betalen.





De onderhandelingen gaan de goede richting uit. We hopen tegen volgende week tot een oplossing te komen. Wij als vzw hebben het geld niet om het bedrag onmiddellijk te betalen. We betaalden tot hiertoe via maandelijkse aflossingen en dat was zo nog voorzien tot 2028." Door de financiële onzekerheid kan de club momenteel geen nieuwe spelers of nieuwe trainer aantrekken. "Als je geen geld hebt, kun je geen contracten afsluiten. We kunnen dus voorlopig geen spelers of een trainer strikken."





Overeenkomst herzien

Indien de club toch niet tot een akkoord zou komen met haar investeerder, hoopt ze dat de gemeente de overeenkomst wil herzien. De gemeente kan ook beslissen om de openstaande schuld niet onmiddellijk terug te eisen. Die beslissingen kan het college van burgemeester en schepenen niet nemen, maar alleen de gemeenteraad. Een eventueel voorstel in die zin kan dan pas ten vroegste volgende maand op de gemeenteraad komen. "We wachten af, de bal ligt in het kamp van het huidig bestuur van de club", aldus schepen Yves De Smet. "We hopen dat ze er binnen de club zelf kunnen uitkomen. Anders zullen we dit binnen het gemeentebestuur bekijken en met hen rond de tafel gaan zitten."