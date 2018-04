Merendeel Open Vld-bestuur Denderleeuw steunt kartel met LvB niet 16 april 2018

02u43 0 Denderleeuw Open Vld wil de handen in elkaar slaan met de Lijst van de Burgemeester (LvB) voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, maar de meeste bestuursleden van Open Vld Denderleeuw gaan niet akkoord.

Tien leden zijn misnoegd dat ze voor een voldongen feit werden gesteld door Open Vld nationaal, die hen zou verplichten om in kartel met de LvB naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. "We werden niet tijdig ingelicht en kregen ook totaal geen inspraak in de aanduiding van de Open Vld-kandidaat voor de tweede plaats op de LvB. Els Cosyns, een medewerkster van nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten, totaal onbekend in Denderleeuw en zonder enig engagement in de lokale partij, werd door Open Vld nationaal als kandidate voor de tweede plaats op de LvB voorgedragen. Open Vld nationaal heeft hierdoor een groot deel van het lokaal Open Vld-bestuur en hun achterban buitenspel gezet." De bestuursleden zeggen zich afzijdig te zullen houden van een eventueel kartel met de LvB. "We gingen akkoord met het feit dat Open Vld meedoet, omdat we willen verbinden en hebben hen onder meer de tweede plaats beloofd", aldus Guy Valckenier van LvB.





Vooral de invulling van die tweede plaats lijkt nu het probleem. "We waren bereid om mee te werken, maar nationaal gooide roet in het eten door de manier waarop ze dit heeft doorgedrukt", zegt gemeenteraadslid Guy Van Dalem, al 35 jaar actief bij Open Vld Denderleeuw. (CVHN)