Mercedes rijdt tegen gevel van woning na inhaalmanoeuvre 05 mei 2018

02u29 1 Denderleeuw Een Mercedes is vrijdagochtend rond 10 uur tegen een gevel van een woning gereden in de Rodestraat in Denderleeuw.

De bestuurder zat met drie passagiers in de wagen en reed in de richting van de Noordstraat. Ze waren op weg om een passagier aan zijn woonplaats af te zetten. Een rode Peugeot was zich aan het parkeren in de straat, maar de bestuurder wilde hier duidelijk niet op wachten en stak de wagen via het voetpad voorbij. Hierdoor verloor hij de controle over het stuur op de kaarsrechte baan en knalde hij hard tegen de gevel. Bij het ongeval werden twee inzittenden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een getuige reed de Mercedes ook met een hoge snelheid.





Luide knal

De eigenaar van de woning was op dat moment bezig in zijn tuin. "Ik hoorde een enorme knal. Ik dacht aan een ontploffing bij de buren en kwam onmiddellijk kijken", vertelt de bewoner. "Toen ik de wagen zag staan, was ik erg geschrokken. De schade in mijn woning valt gelukkig mee, al zijn er toch enkele stevige barsten ontstaan in de gevel. Gelukkig moet het niet gestut worden of was er geen voetganger aanwezig op dat moment", klink het. De schade aan de Mercedes was bijzonder groot en de wagen is rijp voor de schroothoop. De brandweer van Aalst kwam een controle doen aan de woning, maar het was niet nodig om deze te stutten. De straat was een tijdlang afgesloten tot de takelwerken voorbij waren. (KBD)