Mentissa neemt deel aan ‘The Voice of Holland’ CVHN RLA

09 december 2018

23u57 0 Denderleeuw Mentissa Azziza uit Denderleeuw neemt deel aan de jongste editie van ‘The Voice of Holland’. Dat laat ze zelf weten via Facebook.

Mentissa won in 2015 de eerste editie van ‘The Voice Kids’ in Vlaanderen. Drie jaar later waagt ze nu haar kans in de zangwedstrijd voor volwassenen, maar dan bij onze noorderburen. “Waarom Holland? Omdat ik uit mijn comfortzone wil stappen en het nog verder wil trekken! Dit is de start van een leuk verhaal”, aldus Mentissa.

Momenteel worden de ‘blind auditions’ uitgezonden op RTL4.