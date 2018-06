Meest veilige 'grootste rommelmarkt' ooit TERREURNIVEAU 3 VRACHTWAGENS AAN ALLE INVALSWEGEN INZET DRONE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

21 juni 2018

02u40 0 Denderleeuw De 18de editie van de rommelmarkt in Welle is de meest veilige ooit. Speciaal voor deze rommelmarkt wordt terreurniveau 3 toegepast. Alle invalswegen worden afgesloten met een vrachtwagen en er wordt voor het eerst een drone ingezet. Met meer dan 1.200 kraampjes wordt het opnieuw een recordeditie.

Welle wordt zondag opnieuw één grote rommelmarkt. Tijdens de 'Grootste Garageverkoop & Rommelmarkt van Vlaanderen' is het dorp bijna volledig verkeersvrij, want de standjes zijn verspreid over heel Welle. De inwoners zetten hun garage open of verkopen hun spullen op hun eigen oprit of stoep, met daartussen nog vele standjes van niet-Wellenaars. Deze 18de editie is er nog meer ingezet op veiligheid dan de voorbije jaren. Hoewel het terreurniveau in België begin dit jaar terug van 3 naar 2 ging, wordt voor de rommelmarkt toch terreurniveau 3 toegepast. "Het is geen verplichting, maar we passen niveau 3 toe omdat er een massale volkstoeloop wordt verwacht en we niets aan het toeval willen overlaten", zegt burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB). Organisator Maspoe zal zes vrachtwagens plaatsen van elk 10 ton. "Vorig jaar hadden we dit al op een paar belangrijke punten gedaan, maar dit jaar wordt elke invalsweg afgesloten met een vrachtwagen", vertelt Kim Barbé van Maspoe.





Veiligheidscel

Voor het eerst wordt er dit jaar ook een drone van de civiele bescherming ingezet. "Het is dezelfde drone die werd ingezet tijdens de simulatie van een treinramp in ons station een tijdje gelden", gaat Fonck verder. "Zo is het idee ontstaan om de drone ook in te zetten tijdens de rommelmarkt. De drone zal alles filmen, zodat we overal snel bij zijn wanneer er iets gebeurt."





De beelden komen binnen in de veiligheidscel, waar onder meer de politie, brandweer, Rode Kruis en de gemeentelijke technische dienst opnieuw samenzitten tijdens de rommelmarkt. Zoals de voorbije jaren valt het evenement ook terug onder het Bijzonder Nood en Interventieplan (BNIP). Dat de gemeente niets aan het toeval wil overlaten, heeft te maken met de grootte van het evenement, dat nog elk jaar groeit. "Het wordt opnieuw een recordeditie", zegt Kim Barbé. Gisteren stond de teller al op 1.198 inschrijvingen en er worden nog meer deelnemers verwacht. "We gaan richting 1.250 kraampjes. Het aantal blijft jaar na jaar stijgen. De meeste evenementen bereiken op een bepaald moment een hoogtepunt, maar de rommelmarkt blijft maar groeien. De mooie weersvoorspellingen spelen daarin een belangrijke rol. Iedereen heeft wel iets om te verkopen. We kregen ook veel inschrijvingen uit Nederland en Frankrijk. Er zijn dit jaar 24 verenigingen die allemaal voor animatie zorgen. We mikken zondag op zo'n 30.000 bezoekers", besluit Barbé. De rommelmarkt vindt zondag van 8 uur tot 18 uur plaats in Welle. Meer info op www.rommelmarktwelle.be.