Meer dan zeven procent betrapt onder invloed tijdens verkeersveilig nacht Koen Baten

02 december 2018

11u59 0

De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een controle gehouden in het kader van de verkeersveilige nacht. Op twee locaties werd er gecontroleerd op snelheid. Daar werden 227 voertuigen gecontroleerd en reden er 69 te snel.

Op vier andere plaatsen werd er gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer. Er werden twee rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen van bestuurders die meer dan 0,65 hadden geblazen. Ook een bromfiets klasse A werd ingetrokken voor 15 dagen omdat de man stuurde onder invloed van alcohol. Verder werden er ook nog zes rijbewijzen ingetrokken voor zes uur, en acht bestuurders moesten hun wagen drie uur aan de kant laten staan. Een bestuurder uit het buitenland reed ook onder invloed en moest een onmiddellijke inning van 420 euro betalen.

De politie trok ook nog een rijbewijs in voor 15 dagen omdat de chauffeur stuurde onder invloed van cannabis. De politie nam ook een voertuig gerechtelijk in beslag. De chauffeur stuurde onder invloed van cannabis en amfetamines en had een rijverbod omdat hij eerder al veroordeeld was voor gelijkaardige feiten. Er werd ook nog een pv opgesteld voor een kleine hoeveel cannabis. Tot slot werd er nog een proces-verbaal opgemaakt voor een voertuig dat sinds 2007 nooit naar een technische keuring was gegaan.