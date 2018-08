Meer dan 460 deelnemers voor Stratenloop Denderleeuw Claudia Van den Houte

De Stratenloop Denderleeuw was afgelopen vrijdagavond opnieuw een succes, ondanks het minder goede weer. Meer dan 460 sportievelingen liepen door het centrum van de gemeente.

Het weer zat niet echt mee, maar de regen hield de joggers niet tegen. Start- en aankomstplaats was sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker aan het Walleken. Eerst was er een snoepjesloop en een kidsrun over respectievelijk 500 m en 1 km. Volwassenen konden kiezen voor een parcours van 2,5 km, 5 km (familieloop) of 10 km (de eigenlijke stratenloop). Van de meer dan 460 deelnemers liepen er 188 de 10 km. Er was ook randanimatie, waaronder een muziekoptreden.