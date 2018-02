Meer dan 1.000 deelnemers aan optocht voor Ardian en Merita 24 februari 2018

Meer dan 1.000 leerlingen en personeelsleden van IKSO en een delegatie van het KCD hebben gisteren een stille optocht gehouden om Ardian en Merita Nuhiji te steunen. Ze zijn van Macedonische afkomst en wonen al acht jaar in België, maar dreigen nu samen met hun familie te worden uitgewezen. Ze leven nu ondergedoken, nadat hun mama en oma al werden opgepakt door de politie, en kunnen niet meer naar school. Ardian zit in zijn laatste jaar aan de middelbare school en kan over enkele maanden zijn diploma behalen. Merita behaalde vorig jaar haar diploma in het IKSO en volgt nu haar eerste jaar les aan de KdG-hogeschool in Antwerpen. De optocht vertrok op de speelplaats van IKSO in de Middenstraat en eindigde aan het gemeentehuis, waar een petitie met 6.000 handtekeningen werd overhandigd aan burgemeester Jo Fonck (sp.a). Die beloofde alle mogelijkheden te zullen aangrijpen om te helpen, maar voegde er wel aan toe dat er niet zoveel mogelijkheden meer zijn voor de familie. Het gemeentebestuur zal er alvast proberen voor te zorgen dat Ardian zijn school kan afmaken. "Dit is heel erg. Zij zijn perfect geïntegreerd en hun ouders werken zo hard mogelijk. De vele steun toont aan dat iedereen meeleeft", zegt Adrian Nuhiji (18), de neef van Ardian, ook leerling aan het IKSO. Wie ook meedeed aan de optocht was Mentissa Aziza, in 2014 de eerste winnares van The Voice Kids. Zij is een goede vriendin van Merita. "We waren klasgenoten in het IKSO en volgen nu samen dezelfde richting aan de KdG-hogeschool", vertelt Mentissa. "We vinden het onrechtvaardig wat er gebeurt, dus het is normaal dat we paraat staan. Ook de andere klasgenoten zijn gekomen. Het is fijn om te zien hoeveel solidariteit er is." (CVHN)