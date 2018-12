Marnick Vaeyens (LvB) en Andy Depetter (Groen) voor het eerst schepen Jo Fonck (LvB) blijft burgemeester, Lieven Vernaillen en Els Cosyns wisselen af als gemeenteraadsvoorzitter Claudia Van den Houte

21 december 2018

20u13 6 Denderleeuw Het nieuwe college van burgemeester en schepenen voor de volgende legislatuur is bekend. Jo Fonck (LvB) blijft burgemeester. LvB levert daarnaast nog twee schepenen, waaronder Marnick Vaeyens die voor het eerst schepen wordt. CD&V behoudt haar drie schepenen. Groen krijgt met Andy Depetter één schepen. Lieven Vernaillen zal twee jaar de gemeenteraad voorzitten, daarna neemt nieuwkomer Els Cosyns zijn functie als gemeenteraadsvoorzitter over.

Vorige week sloten LvB, CD&V en Groen een coalitie. Nu werden ook de mandaten en de bevoegdheden verdeeld. Fonck (LvB) blijft als burgemeester bevoegd voor Integrale veiligheid, Burgerlijke Stand en Begraafplaatsen, en Huisvesting, en krijgt er vanaf januari ook Sociale Fraude bij als bevoegdheid. Zijn partij levert twee schepenen. Huidig schepen Yves De Smet behoudt Ruimtelijke Ordening, Sport en Dierenwelzijn en wordt ook bevoegd voor Lokale Economie en Mobiliteit. Marnick Vaeyens (LvB), momenteel nog gemeenteraadslid, wordt voor het eerst schepen. Hij haalde op 14 oktober de tweede meeste voorkeurstemmen van zijn partij (669), na Fonck. Vaeyens wordt tweede schepen, bevoegd voor ICT en Communicatie, Groenbeleid en Feestelijkheden. “Ik ben heel tevreden dat ik na 18 jaar actief te zijn in de politiek schepen wordt”, reageert Vaeyens. “Feestelijkheden is iets waar ik me al jaren voor inzet binnen mijn partij en ook groenbeleid is voor mij belangrijk.”

Drie CD&V-schepenen

CD&V behoudt haar drie schepenmandaten. Jan De Nul, Sofie Renders en Alberic Sergooris blijven alle drie schepen. Eerste schepen Jan De Nul blijft bevoegd voor Openbare Werken, maar krijgt er verschillende nieuwe bevoegdheden bij: Erediensten, Facility Management, Onderwijs, Sociale Huisvesting en Toerisme - dat hij overneemt van Fonck. Alberic Sergooris (CD&V) blijft bevoegd voor Tewerkstelling, Cultuur en Bibliotheek, en wordt ook bevoegd voor Senioren. Sofie Renders is opnieuw verantwoordelijk voor Jeugd en Financiën en vanaf januari ook voor Sociale Zaken, Gelijke Kansen, Kinderopvang en Financiën. Daarnaast wordt ze ook voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Groen, dat voor het eerst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen en onmiddellijk twee zetels binnenhaalde, krijgt één schepen. Lijsttrekker Andy Depetter is bevoegd voor Klimaat en Duurzaamheid, Integratie en Organisatie en Kwaliteit. “Ik ben heel blij met deze bevoegdheden”, aldus Depetter. “Integratie is iets waarmee ik als vrijwilliger al bezig was en het is één van de grote uitdagingen voor onze gemeente. Er zijn al heel wat initiatieven, maar we kunnen daar zeker nog één en ander aan toevoegen. Klimaat vonden we als partij belangrijk om expliciet als bevoegdheid toe te voegen. Organiseren doe ik nu al binnen mijn job (als directeur van een buitengewone lagere school, nvdr.) en zal belangrijk zijn met het oog op het geplande nieuwe gemeentehuis.”

Afwisselend voorzitterschap

Het voorzitterschap van de gemeenteraad gaat naar LvB. Huidig schepen Lieven Vernaillen en nieuwkomer Els Cosyns wisselen elkaar af. Vernaillen zal gedurende twee jaar de gemeenteraad voorzitten. Daarna wordt hij tot het einde van de legislatuur opgevolgd door Cosyns. Cosyns wordt geen schepen, zoals de bestuursleden van Open Vld in Denderleeuw beweerden, maar dus wel gemeenteraadsvoorzitter. Ze komt als eerste opvolger in de gemeenteraad, omdat Guy Vackenier (LvB) ervoor koos om zijn mandaat niet op te nemen.

Burgemeester Jo Fonck (LvB) is tevreden dat alles eindelijk rond is. “Ik ben de mensen die de onderhandelingen hebben meegevoerd, zoals Stefan De Cock en Guy Valckenier, dankbaar. We hebben de voorbije weken zeer intens samen gezeten om tot een goed bestuursakkoord te komen. Ik wil niet alleen onze huidige coalitiepartner CD&V, maar ook N-VA en Groen bedanken omdat alles op een zeer professionele en discrete manier is gebeurd, wat belangrijk is bij onderhandelingen. Het laatste anderhalf jaar is zeer zwaar geweest, met ook de opstart van LvB. Ik ben zeer blij dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten en dat we met onze brede coalitie, die zich tot iedere Denderleeuwenaar richt, in januari van start kunnen gaan.”