Marie-Rose wint varkenskop tijdens St-Antoniuskermis 27 januari 2018

Marie-Rose Christiaens werd de winnares van de varkenskop tijdens de Sint-Antoniuskermis. Tijdens die kermis is er telkens een ludieke varkenskopverkoop, waarbij volksfiguur Gerrit Borreman het publiek vermaakt met tal van kwinkslagen. Er wordt intussen geld ingezameld voor de vzw Schoonderhage en wie geld in de hoed deponeert wanneer er voor de derde keer wordt afgeklopt, wint de varkenskop. Dit jaar was dat Marie-Rose Christiaens uit Iddergem, die met haar kleinkinderen Ilaya en Iluna naar de Sint-Antoniuskermis was gekomen. "Ik kom hier elk jaar naartoe, maar het is de eerste keer dat ik win. Ik kreeg een bon om inkopen te doen bij de plaatselijke beenhouwers. Die komt goed van pas, want ik ga er dikwijls", aldus Marie-Rose.





(CVHN)