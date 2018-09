Man riskeert geldboete en rijverbod nadat hij onder invloed in gevel knalt Koen Baten

03 september 2018

16u04 1

V.B. uit Denderleeuw moest zich vanmiddag verantwoorden voor de

politierechtbank in Aalst. De man reed op 6 augustus 2017 rond 01.30 uur ’s

nachts met zijn BMW een woning binnen op het kruispunt van de Schoolstraat en

de Kruisstraat. De bestuurder kwam uit de Schoolstraat en reed gewoon rechtdoor de woning binnen. De man was onder invloed van alcohol op het moment van de feiten en had 2,03 promille alcohol in zijn bloed. De bewoners waren op dat moment thuis en raakten door het zware ongeval gewond. “De bestuurder weet niets meer van het ongeval en had een black-out”, aldus zijn advocaat. De man had die avond stevig wat pinten gedronken. “De feiten worden zeker niet betwist, de man heeft ook bijzonder veel geluk gehad dat het niet erger is afgelopen”, klinkt het. De bestuurder riskeert voor de feiten een zware boete

en rijverbod. De rechtbank doet uitspraak op 10 september volgende week.