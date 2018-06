Man rijdt met meer dan drie promille in weide met wagen 07 juni 2018

Geert D.B. moest gisteren al voor de tweede keer dit jaar voor de politierechtbank in Aalst verschijnen. Dit keer had de 45-jarige man onder invloed van alcohol zijn wagen geparkeerd in een weide. De man had maar liefst 3,73 promille alcohol in zijn bloed. Nadat hij in de weide terechtkwam, stapte hij uit zijn wagen en verstopte hij zich in een nabijgelegen gebouw. Een getuige merkte hem echter op waardoor de beklaagde snel gevonden werd. "Ik heb mij intussen laten behandelen en drink niet meer", aldus D.B. "Ik zal hier ook nooit meer staan in de toekomst, het is genoeg geweest." Omdat het niet de eerste keer was kreeg de man wel een geldboete van 3.200 euro waarvan het grootste deel met uitstel. Zijn rijbewijs moet hij drie maanden inleveren en hij moet alle examens opnieuw afleggen om te mogen rijden. (KBD)