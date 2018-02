Man opgepakt na slagen aan treinbegeleider 17 februari 2018

De politie van Denderleeuw heeft donderdagavond een 26-jarige man uit Brussel gearresteerd nadat hij een treinbegeleider had geslagen. De feiten speelden zich enkele dagen geleden af op de trein van Erembodegem naar Denderleeuw. De begeleider was door de feiten vier dagen arbeidsongeschikt. De 26-jarige man werd agressief toen bleek dat hij geen geldig vervoersbewijs bij zich had. De verdachte werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket heeft gevraagd om de aanhouding van de jongeman. (KBD)