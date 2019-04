Man die zich opsloot in woning samen met 14-jarige zoon verdacht van gewapende weerspannigheid Koen Baten

03 april 2019

14u23 1 Denderleeuw De 44-jarige D.M. uit Denderleeuw wordt beticht van gewapende weerspannigheid, en dus niet van gijzeling, nadat hij drie uur lang in zijn woning samen met zijn zoon zich schuil hield voor de politie, dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “De politie van Denderleeuw/Haaltert had zich dinsdagnamiddag aangeboden bij de man op vraag van onze diensten", zegt Annelies Verstraeten.

“De man moest verhoord worden in een familiaal dossier", klinkt het. Vermoedelijk dreigde hij het hoederecht over zijn zoon te verliezen. Toen de politie aanbelde weigerde de man alle medewerking en sloot hij zich op met zijn 14-jarige zoon in zijn woning. De speciale eenheden en het bijstandsteam van de politiezone Aalst werden ter plaatse geroepen. Na een ruim drie uur durende operatie kon de man gearresteerd worden na een inval in zijn woning. “Er werden geen vuurwapens aangetroffen in de woning”, aldus Verstraeten. De man zou wel tijdens de actie van de politie een mes gehad hebben waarmee hij dreigde.

De inval van de speciale eenheden verliep zonder problemen en gewonden. De 14-jarige jongeman werd ongedeerd naar zijn moeder gebracht. “De man zal zich nu moeten verantwoorden voor de onderzoeksrechter voor gewapende weerspannigheid.” Op dit moment zou hij nog niet verhoord zijn omdat zijn toestand dit niet toe laat. “De situatie met betrekking tot de kinderen zal opgevolgd worden door de jeugdrechtbank", aldus het parket.