LvB stelt lijst en programma voor 03 juli 2018

03u01 0

De Lijst van de Burgemeester/Burger (LvB) heeft haar volledige lijst en haar programmapunten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.





LvB, de lijst rond huidig sp.a-burgemeester Jo Fonck bestaat uit sp.a'ers, Open Vld'ers en onafhankelijken. Van de 27 kandidaten zijn er 15 nieuwkomers. Het programma van LvB heeft zowel linkse als rechtse accenten. Zo wil LvB de strijd tegen zwerfvuil verder opdrijven, door onder meer extra anonieme camera's aan te kopen, de GAS-wetgeving nog meer bekend te maken, een eigen veegmachine aan te kopen en opnieuw inzetten van traditionele straatvegers. Ze wil een verdraagzame gemeente, maar wel in combinatie met een kordate aanpak inzake taal, werk en integratie. "We willen nieuwkomers de kans geven op een beter leven, maar we vragen inspanningen terug", aldus lijstduwer Guy Valckenier. "We willen verzuring en radicalisering bestrijden." LvB zet zowel in op een groene gemeente als op een veilige gemeente. "We willen het onveiligheidsgevoel rond station tegengaan door het overleg met Securail, politie en de gemeenschap beter op elkaar af te stellen en in debat te gaan met Infrabel en NMBS om de stationsbuurt te upgraden en te verfraaien. We willen ook verder inzetten op het bestrijden van fietsdiefstallen, onder meer door extra anonieme camera's aan te kopen. Ook willen we wijkagenten en burgers dichter bij elkaar brengen en meer gemeenschapswachten inschakelen." De lijst wil ook zorgen voor meer buurtfeesten en buurtbabbels door subsidies toe te kennen en wijk- en buurtcomités te ondersteunen. (CVHN)





Meer over LvB

politiek

verkiezingen