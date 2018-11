LvB heeft eerste informatiegesprekken achter de rug Claudia Van den Houte

23u38 0 Denderleeuw De gesprekken om een nieuwe bestuursmeerderheid te vormen zijn in Denderleeuw nu volop aan de gang. Dat bevestigt LvB, de beweging van burgemeester Jo Fonck.

LvB startte afgelopen week de informatieronde voor het vormen van een nieuw bestuur. Na de berichtgeving dat CD&V niet in gesprek gaat met Vlaams Belang, nam LvB als tweede grootste fractie het initiatief om samen met huidig coalitiepartner CD&V op zoek te gaan naar een nieuwe meerderheid. ”We zijn intussen meer dan een maand na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Onze gemeente heeft nog geen zicht op een mogelijke coalitie voor de periode 2019-2025. Uit de nieuwsgaring weten we dat een coalitie met VB niet lukt. LvB neemt daarom het initiatief”, zegt voorzitter Stefan De Kock. “Samen met de collega’s van CD&V spraken we de voorbije week met afvaardigingen van N-VA en van Groen, een eerste inhoudelijke verkenning om te zoeken naar een mogelijke meerderheid.”

“We weten uit gesprekken in de straat dat de Denderleeuwenaar zekerheid vraagt, antwoorden op vele vragen. Omdat we de vele bezorgdheden van de kiezer ernstig nemen, zoekt LvB met de politieke partners naar antwoorden op de uitdagingen in onze gemeente. Doel is een gedragen inhoudelijk programma te realiseren waarin vanuit een gezamenlijke visie actiepunten en antwoorden worden geformuleerd die we willen realiseren in de volgende bestuursperiode. Pas na overeenstemming over het programma zullen we overgaan tot het organiseren van de ambten van burgemeester en schepen.”

