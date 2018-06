Luchtballon landt midden in woonwijk UITERSTE PRECISIELANDING KAN OP VEEL BELANGSTELLING REKENEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

15 juni 2018

02u42 1 Denderleeuw Een luchtballon heeft woensdagavond een opvallende landing gemaakt, midden in een woonwijk. Omdat de weinige wind nog was afgezwakt en was gedraaid, zat er voor de piloot niets anders op dan langs de straat te landen. Een spektakel voor de toeschouwers, een avontuur voor de passagiers.

De bewoners van de Elzenlaan, de Booglaan en omliggende straten zagen woensdagavond om 21.15 uur hoe een luchtballon midden in hun wijk landde. De mand van de ballon landde net langs de straat, voor een oprit op de hoek van de Booglaan en Elzenlaan. Daar was de straat breed genoeg voor de ballon. De ballon was al boven de wijk Hemelrijk hoogte verloren, maar de piloot slaagde er in om zonder brokstukken te landen. "We waren opgestegen op een voetbalplein in Denderleeuw en waren eerst van plan om richting Liedekerke en Roosdaal te vliegen", vertelt piloot Dirk Lyssens van Ballonticket Vlaanderen.





Kort na het opstijgen ging het al richting Iddergem en Ninove. "We wisten bij ons vertrek al dat er vrij weinig wind zou zijn. Tijdens de ballonvaart is de wind nog afgezwakt en helemaal gedraaid, waardoor we terug richting Denderleeuw vlogen. Toen we moesten landen, waren er geen velden kortbij. De weinige wind maakte het moeilijk om te landen. Bovendien moest ik rekening houden met hoogspanningskabels, lichtpalen en bomen. Ik ben uiteindelijk net tussen twee lichtpalen kunnen landen, op het voetpad. Er is nooit een risico geweest voor de veiligheid, maar ik moest wel heel geconcentreerd zijn om geen materiaal te beschadigen. Het was een grote luchtballon met een inhoud van 6.000 kubieke meter. Die zet je niet zomaar ergens neer", aldus Lyssens.





"Bijzondere ervaring"

Een echte noodlanding was het volgens hem niet. "Dit was eerder een technische precisielanding. We hebben ooit een noodlanding moeten maken op de gletsjer naast de MontBlanc. Na vier uur werden we gered met de helikopter door de militairen van Chamonix, die ons naar boven hebben 'gewinched'. Dat was een noodlanding."





Toch was het voor de passagiers behoorlijk indrukwekkend. Ann Roelandt uit Onkerzele had de ballonvaart cadeau gekregen van haar vriend. "Via de volgwagen waarmee Dirk in contact stond, hoorden we dat de landing tussen de huizen zou gebeuren, want hij geraakte niet tot aan de velden. Het leek in het begin wel leuk.Op het laatste moment was het wel even spannend. Het was een heel fijne en bijzondere ervaring. We zullen onze eerste ballonvaart niet snel vergeten", zegt Roelandt.





Voor de buurtbewoners was het een uniek schouwspel. "Ik hoorde een hels lawaai, ging naar buiten en zag net boven ons dak een enorme luchtballon", vertelt André De Bisschop. "Omdat er bomen in de weg stonden, vloog hij nog vier huizen verder. Het moet een erg goede piloot zijn. Ze hadden alles goed in de hand. Een spektakel om te zien."