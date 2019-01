Lindestraat woensdag deels afgesloten door werken CVHN

29 januari 2019

12u13 0 Denderleeuw De Lindestraat in Denderleeuw zal morgen, woensdag 30 januari, deels zijn afgesloten door werken.

De straat is niet toegankelijk van 9 tot 12 uur in het gedeelte tussen Collegestraat en rotonde Tacos. De rijbaan zal afgesloten zijn door werken met een telescopische kraan. Het verkeer wordt omgeleid via Collegestraat, Nieuwstraat en Koningin Astridstraat.