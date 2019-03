Lichte straf voor bestuurder die afweek van rijbaan toen hij afgeleid was door zonneklep Koen Baten

21 maart 2019

17u31 0 Denderleeuw Peter S. moest zich donderdagmiddag in de rechtbank verantwoorden voor een zwaar ongeval op de Thontlaan in Denderleeuw. Het ongeval gebeurde op 16 februari 2018 rond 15 uur. De man reed met zijn BMW in de richting van het centrum toen hij plots afweek van de rijbaan. “Ik was afgeleid door mijn zonneklep en verblind door de zon, maar heb veel spijt van het ongeval", aldus S.

Toen de man afweek van zijn rijbaan kwam er een motorrijder uit de tegenovergestelde richting. Beiden probeerden nog uit te wijken, maar konden een aanrijding niet meer voorkomen. “Ik kom normaal nooit daar, maar het was een omleiding waardoor ik langs daar moest rijden", vertelde de beklaagde. De motorrijder geraakte zwaargewond en liep heel wat verwondingen op. “Mijn cliënt heeft enorm afgezien van de feiten. Het was nooit zijn bedoeling. Hij was afgeleid en heeft dit nooit gewild. Ik vraag om de nodige mildheid", aldus zijn advocate.

De politierechter ging hier op in en gaf een boete van 600 euro, waarvan 200 euro met uitstel.