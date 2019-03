Lichaam in Dender blijkt afgedreven carnavalspop Koen Baten

13 maart 2019

Verschillende brandweerzones werden vanmorgen opgeroepen voor een lichaam dat langsheen het jaagpad in de Dender zou liggen. Een alerte fietser merkte plots iets op in het water. Omdat hij niet zeker wist of het echt om een lichaam ging of een pop verwittigde hij de hulpdiensten.

De brandweer kwam massaal ter plaatse maar al snel werd duidelijk dat het om een carnavalspop ging die vermoedelijk in het water was terechtgekomen. Dat bevestigt de politiezone van Denderleeuw/Haaltert. Het jaagpad werd snel weer vrijgegeven door de hulpdiensten.